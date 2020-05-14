لإنقاذ المتضررين من كورونا..الأميرة يوجيني تتطوع بجمعية خيرية

وجدت الأميرة "أوجيني" ابنة دوق "يورك" أن هذا هو الوقت المناسبة للتطوع هي وخطيبها "جاك بروكس" للعبور من الأزمة التي يعيشها العالم وبريطانيا، وبالفعل اتجه الثنائي للمساعدة في تغليف الصناديق وتزويدها بالمنتجات بإحدى الجمعيات الخيرية تمهيدًا لتوزيعها على المتضررين من فيروس كورونا المستجد.





وكشفت الأميرة الحفيدة السادسة للملكة إليزابيث الثانية، أنها انتهزت الفرصة للتطوع مع جمعية جيش الإنقاذ الخيرية لمساعدة أولئك الذين يعانون من الأزمات المالية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





قالت الابنة الصغرى لدوق يورك في منشور على صفحتها على منصة الانستجرام:" منذ عام 1865 ، كان جيش الخلاص هناك بأبواب مفتوحة لمساعدة الكثير من الناس" مضيفًة أنه في السنوات القليلة الماضية ، شاهدت بشكل مباشر تفانيهم وعملهم الشاق ، لذلك عندما دعوا جاك وأنا إلى مركزهم الذي تم إنشاؤه حديثًا للتطوع معهم في إعداد الصناديق، لم نتردد".





وأوضحت الأميرة البالغة من العمر 30 عامًا:" كمجموعة من المتطوعين ، ساعدنا في حزم عربات الطعام التي يتم أخذها وتوزيعها بعد ذلك على بنوك الطعام ذات الأهمية القصوى والتي يحتاجها الجيش والتي تغذي الآلاف في جميع أنحاء المملكة المتحدة"، مشيرةً إلى أن "رسالتهم هي المفتاح وأبوابهم مفتوحة ، كانت دائمًا وستظل دائمًا".





واستخدمت أيضًا منصة Instagram الخاصة بها لتشجيع الجولة الوطنية الأسبوعية للتصفيق للعاملين في NHS، وقد أمضت الكونتيسة وقتًا في تجميع طرود الطعام لتسليمها إلى الضعفاء في منطقة ووكينج التي تأثرت بالفيروس التاجي.





وهي راعية للعديد من المؤسسات الخيرية بما في ذلك عائلة الفيل ، صندوق السرطان في سن المراهقة ، ومسرح كورونيت والمدرسة الأوروبية لطب العظام، كما تتطوع كونتيسة ويسيكس أيضًا في بنك الطعام لإعداد علب الطعام للأشخاص الضعفاء المتضررين من تفشي الفيروس التاجي.







