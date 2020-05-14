AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لإنقاذ المتضررين من كورونا..الأميرة يوجيني تتطوع بجمعية خيرية

الخميس 14/مايو/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
وجدت الأميرة "أوجيني" ابنة دوق "يورك" أن هذا هو الوقت المناسبة للتطوع هي وخطيبها "جاك بروكس" للعبور من الأزمة التي يعيشها العالم وبريطانيا، وبالفعل اتجه الثنائي  للمساعدة في تغليف الصناديق وتزويدها بالمنتجات بإحدى الجمعيات الخيرية تمهيدًا لتوزيعها على المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الأميرة الحفيدة السادسة للملكة إليزابيث الثانية، أنها انتهزت الفرصة للتطوع مع جمعية جيش الإنقاذ الخيرية لمساعدة أولئك الذين يعانون من الأزمات المالية، بحسب  ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

قالت الابنة الصغرى لدوق يورك في منشور على  صفحتها على منصة الانستجرام:" منذ عام 1865 ، كان جيش الخلاص هناك بأبواب مفتوحة لمساعدة الكثير من الناس" مضيفًة أنه في السنوات القليلة الماضية ، شاهدت بشكل مباشر تفانيهم وعملهم الشاق ، لذلك عندما دعوا جاك وأنا إلى مركزهم الذي تم إنشاؤه حديثًا للتطوع معهم في إعداد الصناديق، لم نتردد". 

وأوضحت الأميرة البالغة من العمر 30 عامًا:" كمجموعة من المتطوعين ، ساعدنا في حزم عربات الطعام التي يتم أخذها وتوزيعها بعد ذلك على بنوك الطعام ذات الأهمية القصوى والتي يحتاجها الجيش والتي تغذي الآلاف في جميع أنحاء المملكة المتحدة"، مشيرةً إلى أن "رسالتهم هي المفتاح وأبوابهم مفتوحة ، كانت دائمًا وستظل دائمًا".

واستخدمت أيضًا منصة Instagram الخاصة بها لتشجيع الجولة الوطنية الأسبوعية للتصفيق للعاملين في NHS، وقد أمضت الكونتيسة وقتًا في تجميع طرود الطعام لتسليمها إلى الضعفاء في منطقة ووكينج التي تأثرت بالفيروس التاجي.

وهي راعية للعديد من المؤسسات الخيرية بما في ذلك عائلة الفيل ، صندوق السرطان في سن المراهقة ، ومسرح كورونيت والمدرسة الأوروبية لطب العظام، كما تتطوع كونتيسة ويسيكس أيضًا في بنك الطعام لإعداد علب الطعام للأشخاص الضعفاء المتضررين من تفشي الفيروس التاجي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب التبرعات الخيرية.. الجمهور يفتح النار على ريهام حجاج.. شاهد رد فعلها

مهاجم مانشستر يونايتد يجمع التبرعات لإطعام أطفال المدارس المتضررين من كورونا

الأمير هاري وميجان ماركل يثيران غضب الجميع بقرار جديد.. تفاصيل

بالفيديو والصور.. ملايين الأمريكيين يلجأون لـ بنوك الطعام في زمن كورونا

كيف نساعد كبار السن وغيرهم من الأشخاص الضعفاء خلال فترة كورونا

زوجة ابن الملكة إليزابيث تتخلى عن الملكية وتتطوع للطهي والتنظيف.. صور

ترشيحاتنا

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

رامز جلال ينشر فيديو كوميدي لـ أبو المعاطي زكي.. شاهد

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. 3 مراحل للتنفيذ بالشركات والمؤسسات

مواطن يحول منزله لمقهى.. ورئيس حي وسط الإسكندرية يكشف تفاصيل الواقعة

مرتضى منصور يفتح النار على عمر الجنايني بسبب تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء البطولة.. فيديو

AdvertisementS

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. تحذير من موجة ثانية وضرورة ارتداء الكمامة

4 ركعات في العشر الأواخر من رمضان تغفر كل ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

خطة التعايش مع فيروس كورونا.. 10 أماكن شددت وزارة الصحة على تطهيرها

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. الصحة تحدد 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

أنقذ حياتي.. أحزان يسرا بعد فقدان طبيبها

علاجه على نفقة الدولة.. رئيس الوزراء: نقل الطبيب المصاب بعدم الرؤية إلى مستشفى عين شمس

في ذكرى رحيل أنور وجدي.. عاش حياة مأساوية في أيامه الأخيرة وأصيب بالعمى

خطة التعايش مع كورونا في مصر.. 3 مراحل للتنفيذ بالشركات والمؤسسات

مالوش لازمة.. عضو لجنة الفيروسات: ماسك القماش الأسود لا يمنع انتقال العدوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق كيا بيكانتو 2020 فى الأسواق.. صور

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تتألق بعباءة سوداء أنيقة

بدون مكياج.. زوجة وابنتا أحمد زاهر يتألقن في أحدث ظهور ..شاهد