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وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل.. والمنتج المصري مطلوب في الخارج

الخميس 14/مايو/2020 - 06:05 ص
السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة
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اسراء صبري
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلى تطوير وتحسين مجال الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي أو على الأقل تقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف السيد قيصر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه فيما يتعلق بمحصول الأرز تستطيع الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى بعض الفواكه مثل البرتقال، لافتا إلى أن الدولة الآن لديها اكتفاء ذاتي من محصول "البطاطس" كما أنها تقوم بتصديرها أيضا.

وأكد وزير الزراعة، أن مصر الآن تعد الدولة الأولي في تصدير البرتقال، موضحا بالرغم من الظروف الحالية إلا أن الصادرات الزراعية المصرية مازال عليها الطلب  من الخارج نظرا لجودتها والإجراءات المتخذة في تتبع الزراعة وضمان جودتها العالية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي مهتم بكل ما له علاقة بصحة وسلامة الإنسان، لذلك جاءت توجيهات سيادة الرئيس بضرورة اقتحام نشاط الألبان والثروة الحيوانية، لكي يتم تطويرها.

وأوضح أن الوزارة وضعت شروط وضوابط يجب أن يلتزم بها مراكز تجميع الألبان، لافتا إلي أن الوزارة حصرت كافة مراكز الألبان المتواجدة على مستوي الجمهورية والتي تخطت ال٨٠٠ مركز.

ولفت إلى أن الوزارة عقدت اتفاقيات مع البنوك، وذلك من أجل تقديم تمويل منخفض التكاليف، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي بنسبة ٥%، لكي يتمكنوا من تطوير مراكز الألبان وفقا لمواصفات النظافة.

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