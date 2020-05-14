تشبه التوك توك.. أغرب سيارة BMW وسبب إنتاجها.. فيديو وصور

تميزت الفقاعة بـ«سلندر» واحد وناقل حركة رباعى السرعة ومحرك بسرعة 13 حصانا وسعة CC 247، وتم إطلاق عدد من الموديلات المختلفة منها تباعًا لكنها احتفظت بنفس التصميم









لكنها اختلفت فيما بعد في أجزاء من الهيكل الخارجي، إذ تم تعديا المصابيح الأمامية لتأخذ مكانها على جانبي السيارة، بينما حملت إيزيتا الفقاعة إشارة «BMW» تحت زجاجها الأمامى.