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سيارات

تشبه التوك توك.. أغرب سيارة BMW وسبب إنتاجها.. فيديو وصور

الخميس 14/مايو/2020 - 04:03 م
توكتوك bmw
توكتوك bmw
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عزة عاطف
لم تكن فكرة التوك توك وليدة الوقت الحالي، فعندما كادت بي إم دبليو تنهار بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يعد هناك طلب كبير على محركات الطائرات الحربية التي اشتهرت بها، ولا لدى أي شخص في ألمانيا أي أموال لدفع ثمن سيارة جديدة. 

كان من المنطقي إنتاج سيارة Isetta الصغيرة للغاية والغريبة  عام 1955 والتي تشبه في شكلها (التوك توك)، وقد تم إنتاج 10 آلاف سيارة خلال أول 8 شهور بموجب ترخيص من شركة Iso الإيطالية.


تشبه التوك توك..
مواصفات السيارة

تم تصميم BMW إيزيتا بنكهة إيطالية تحمل ترخيص عدد من الدول الكبرى مثل إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، البرازيل وألمانيا، كما عرفت باسم "السيارة الفقاعة" وحققت عدد كبير من المبيعات.
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تشبه التوك توك..
تميزت الفقاعة بـ«سلندر» واحد وناقل حركة رباعى السرعة ومحرك بسرعة 13 حصانا وسعة CC 247، وتم إطلاق عدد من الموديلات المختلفة منها تباعًا لكنها احتفظت بنفس التصميم


لكنها اختلفت فيما بعد في أجزاء من الهيكل الخارجي، إذ تم تعديا المصابيح الأمامية لتأخذ مكانها على جانبي السيارة، بينما حملت إيزيتا الفقاعة إشارة «BMW» تحت زجاجها الأمامى.
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