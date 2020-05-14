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أخبار البلد

النقل تحارب كورونا فى جميع قطاعاتها بالتطهير

الخميس 14/مايو/2020 - 08:23 ص
تطهير وتعقيم محطات
تطهير وتعقيم محطات حجز السوبرجيت
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حمادة خطاب
واصلت وزارة النقل، في إجراءات عمليات تعقيم محطات الحجز والركوب الخاصة بالسوبر جيت ضمن الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

كما تواصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وهيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.

وعلي جانب آخر واصلت وزارة النقل إجراءات تطهير وتعقيم مواقع العمل بكل المشروعات. 

كانت شركة المترو وهيئة السكة أطلقتا حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس. 
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