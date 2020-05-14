الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية تحث الجيش على قيادة مشاريع البناء والتنمية الاقتصادية الرئيسية

دعت الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية اليوم الخميس الجيش على قيادة مشاريع البناء والتنمية الاقتصادية الكبرى بالبلاد، واصفة إياه بأنه "ركيزة البلاد" و"الخادم المخلص" للشعب الذي عليه أن يفي بالتزاماته على نحو تام.

وطالبت صحيفة "رودونج شينمون" التابعة لحزب العمال الحاكم ببذل المساعي على الصعيد الوطني للتعامل مع التحديات التي تشهدها البلاد وتأمين الاعتماد على الذات في كافة المجالات، في ظل جمود المحادثات النووية بين الشمال والولايات المتحدة.

وأضافت "الجيش عليه أن يتم مهامه وواجباته إلى ما لا نهاية كركيزة تعتمد عليها البلاد وخادم مخلص للشعب".. مشيرة إلى المشاريع الحيوية التي يقودها القائد كيم جونج-إون مثل إنشاء مصنع للسماد في سون تشون، ومنتجع في يونج دوك حيث يلعب الجيش دورا رئيسيا، ودعت الجيش لاستمرار مشاركته النشطة لتسريع وتيرة جهود التنمية الرئيسية.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إلى أنه ليس من غير المعتاد أن يشارك الجيش في كوريا الشمالية في مشاريع البناء والزراعة الكبرى حيث أنه إحدى المؤسسات التي يمكنها حشد عدد كبير من العمال والأدوات.

وتشدد المنابر الإعلامية الشمالية على أهمية بناء اقتصاد قائم على الاعتماد على النفس ومستقل عن المساعدات الخارجية وحثت على بذل جهود شاملة لتحقيق الهدف منذ أن ذكر "كيم" في لقاء للحزب في ديسمبر الماضي أنه لا يتوقع أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن الشمال في أي وقت قريب.



