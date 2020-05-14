مصريون عائدون من الخارج يشيدون بأماكن الإقامة والمتابعة الطبية.. فيديو





وقال أحد المواطنين من خلال الفيديو: "تحيا مصر وتحيا الرئيس السيسى، واللى بيحصل دا محصلش فى أى دولة فى العالم"، منوها إلى أن الغرفة بها شخصان فقط.





وأكد أحد العائدين من الخارج أن الغرفة بها جميع احتياجتهم الشخصية واللوازم الأساسية.





وقال آخر: "ألف تحية للرئيس السيسى وللحكومة المصرية".







كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة بدأت منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ممن تم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات، ثم بدأت تظهر بعض الأعداد الأخرى حاليًا، وسنعمل على تنظيم عودتهم.





عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة "الأولى" فيديو لمصريين عائدين من الخارج يشيدون بأماكن الإقامة والمتابعة الطبية.