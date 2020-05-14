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محافظات

توريد 162 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

الخميس 14/مايو/2020 - 10:54 ص
توريد قمح
توريد قمح
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همت الحسينى
انتظمت عمليات توريد القمح إلى صوامع وشون الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين.

ووصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 162 ألف طن بالصوامع والشون التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة منذ بدء التوريد في منتصف الشهر أبريل الماضى.

وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن الكمية الموردة هذا العام قد تصل إلى 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لتوريد محصول القمح موسم 2020 برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولى المطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وصيانه الحبوب والرقابه التموينية وبنك الائتمان الزراعى والسلامة والصحة المهنية للقيام باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال محصول القمح.

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