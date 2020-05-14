وكالة الطاقة الدولية تحذر من ظهور موجة ثانية من كورونا

وكالة الطاقة الدولية اليوم، الخميس، من أن موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، سيكون لها عواقب وخيمة على سوق النفط العالمية. حذرتاليوم، الخميس، من أن موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، سيكون لها عواقب وخيمة على





إنتاج النفط يتفاعل بشكل كبير مع قوى السوق، وأن النشاط الاقتصادي بدأ في تعافي تدريجي ولكن هش، وأنه لا تزال هناك شكوك كبيرة، أكبرها هو ما إذا كانت الحكومات يمكن أن تخفف من تدابير الإغلاق دون أن تثير إعادة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" مرة أخرى . وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، نقلته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، أنيتفاعل بشكل كبير مع قوى السوق، وأن النشاط الاقتصادي بدأ في تعافي تدريجي ولكن هش، وأنه لا تزال هناك شكوك كبيرة، أكبرها هو ما إذا كانت الحكومات يمكن أن تخفف من تدابير الإغلاق دون أن تثير إعادة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" مرة أخرى .





النفط بواقع 8.6 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 91.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد على توقعها السابق بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا، وهو ما اعتبرته المنظمة أكبر تراجع في معدل الطلب في التاريخ. وتوقع التقرير تراجع الطلب علىبواقع 8.6 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 91.2 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد على توقعها السابق بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا، وهو ما اعتبرته المنظمة أكبر تراجع في معدل الطلب في التاريخ.





سوق النفط . وأضافت الوكالة، أن هناك أيضا تساؤلات كبيرة حول إذا ما كان منتجو النفط في "أوبك" وخارجها سيحققون مستوى عاليا من الامتثال باتفاق خفض الإنتاج، والإجابات التي سنحصل عليها في الأسابيع المقبلة ستكون لها عواقب كبيرة على





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كما توقع التقرير انخفاضا كبيرا في المعروض النفطي بمقدار 12 مليون برميل يوميا هذا الشهر إلى أدنى مستوياته في تسع سنوات عند 88 مليون برميل يوميا.





أسواق الطاقة ، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت شكل من أشكال تدابير الإغلاق في نهاية مايو سينخفض إلى 2.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بانخفاض عن الذروة الأخيرة التي بلغت 4 مليارات. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن التخفيف التدريجي للقيود يساعد الطلب في، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت شكل من أشكال تدابير الإغلاق في نهاية مايو سينخفض إلى 2.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، بانخفاض عن الذروة الأخيرة التي بلغت 4 مليارات.







