فرنسا تستدعي مبعوث فنزويلا بعد تعرض سفارتها في كراكاس لمضايقات من حكومة مادورو

استدعت فرنسا المبعوث الفنزويلي لديها بعد اتهامات بإثارة حكومة نيكولاس مادورو لمضايقات لسفارتها في العاصمة كراكاس تشمل قطع المياه والكهرباء عن مقر إقامة السفير .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أوليفييه جوفان في بيان، نقلته شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/ الخميس/، إن "فرنسا تدين بشدة الإجراءات التي تم اتخاذُها خلال الأيام الأخيرة، والتي تعوق عمل بعثتنا الدبلوماسية في كراكاس بصورة طبيعية"، مضيفًا أن هذه الإجراءات تنتهك معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وكان مادورو قد اتهم مسبقًا السفير الفرنسي "رومان نادال" بالتدخل في الشؤون الداخلية، ويقول دبلوماسيون إن الخدمات مقطوعة عن مقر إقامته منذ بداية شهر مايو الجاري.

وتُعد فرنسا واحدة من بين عشرات الدول التي لا تعترف رسميًا بإعادة انتخاب مادورو عام 2018.



