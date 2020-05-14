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ثقافة

إشراقات في سماء الشعر.. كتاب جديد للشاعر أحمد سويلم

الخميس 14/مايو/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، عن دار دراسات أدبية كتاب "إشراقات في سماء الشعر" للشاعر أحمد سويلم.

 

أحمد محمد محمد سويلم ولد في بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مصر سنة 1942، وهو شاعر مصري، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2016.

 

حصل "سويلم" على بكالوريوس التجارة 1966م، وهو يعمل مديرًا للنشر في دار المعارف وأستاذًا غير متفرغ لمادة أدب الأطفال في كلية التربية بجامعة حلوان، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومجلس إدارة اتحاد الكتاب واتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين.

 

من أعماله دواوين: "الطريق والقلب الحائر 1967، والهجرة من الجهات الأربع 1970، والبحث عن الدائرة المجهولة 1973، والليل وذاكرة الأوراق 1977، والخروج إلى النهر 1980، والسفر والأوسمة 1985، والعطش الأكبر 1986، والشوق في مدائن العشق 1987، وقراءة في كتاب الليل 1989، والأعمال الشعرية 1992، والزمان العصي 1996، والرحيل إلى المدن الساهرة 1997، ولزوميات 1997، ومختارات شعرية 1999".

 

يُذكر أن سلسلة دراسات أدبية برئاسة تحرير الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب، وإدارة تحرير الشاعر الناقد أحمد حسن.

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