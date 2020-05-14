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ديني

محمد صبحي وهاني رمزي.. شاهد | الفنانون يصلون من أجل الإنسانية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:59 م
محمد صبحي وهاني رمزي..
محمد صبحي وهاني رمزي.. شاهد | الفنانون يصلون من أجل الإنساني
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محمد شحتة
أعلن عدد من الفنانين دعمهم لمبادرة الصلاة من اجل الإنسانية، والتي أطلقتها لجنة الاخوة الإنسانية وحددت لها اليوم الخميس 14 مايو ليجتمع أتباع الديانات المختلفة للصلاة من اجل إنقاذ البشرية كل على حسب معتقده ودينه.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في هذه المبادرة، الفنانة نسرين طافش، والتي أطلقت فيديو لها دعما للمبادرة، وقالت "يوم الخميس سأصلي أنا وعائلتي مع العالم أجمع، سأصلي للإنسانية، سأصلى ليرفع الله عنا وباء كورونا.. اللهم تقبل".

كما أعلن الفنان محمد صبحي دعمه كذلك وقال في فيديو له "أضم صوتي لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لتلبية دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء، والتي تجمع الناس باختلاف أديانهم للإتحاد ويطلبوا من الله أن يخلصنا من هذا الوباء".

كما أعلنت كذلك الفنانة أحلام، عن دعمها للمبادرة وصورت فيديو تقول فيه "اليوم الخميس سأصلي أنا وعائلتي مع العالم أجمع من اجل الإنسانية ومن أجل أن يرفع الله عنا وباء كورونا".

كما أعلن الفنان هاني رمزي، مشاركته في المبادرة وأطلق فيديو له، قال فيه "سأصلي أنا وأسرتي مع العالم كله من اجل الإنسانية وأدعوكم تصولا في اليوم ده لرفع كورونا".

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