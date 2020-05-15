رمضان البيه: براءة الأديان من الإرهاب‎

براءة الأديان من الإرهاب،،،،بدءا ذي بدء إن الهدف من وراء العمليات الإرهابية كما ذكرنا من قبل وكما هو معلوم لدى العقلاء والمعتدلين أولا،تشويه صورة الإسلام والإساءة للمسلمين،،





ثانيا،، إضعاف الدول الإسلامية وخاصة العربية منها وتقسيمها وكسر شوكتها ،وإشعال نار الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وتهيئة وإعطاء الفرصة لإسرائيل لفرض نفوذها وهيمنتها على المنطقة،،





أعتقد أن هذه هي الأهداف الرئيسية التي هي من وراء الأعمال الإرهابية التي تعمل على إشعال نار الفتن الطائفية وتأجيجها بين أبناء الشعب الواحد والدين الواحد، من هنا لسنا بحاجة للدفاع عن الإسلام البريء من كل ما يرتكب باسمه وينسب إليه، كما أن المسيحية بريئة مما تفعله أمريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول ذات الغالبية المسيحية من قتل وتدمير شعوب بأكملها تحت ذرائع واهية مفتراه ومختلفة ، واليهودية أيضا بريئة تماما مما فعله ومايفعله الصهاينة الملاعين من إعتداءات وحشية وقتل وتشريد لشعب فلسطين وغيرهم،،





إذا الأديان كلها بريئة مما يحدث للأرض وأهلها من شقاء،وإنما المجرمون والإرهابيون هم أولئك السفلة الفاسقين الذين لا دين لهم ولا انتماء للإنسانية عندهم إنهم المرضى نفسيا المعقدون الطامعون في ثروات الغير وأراضيه ،هذا وكلنا يعلم جيدا أن الذي وراء خراب الأرض ودمار العالم وفساده هم الصهاينة الملاعين أصحاب الأطماع التي لا تنتهي ولا تتوقف عند حد وأصحاب الحلم المتوهم وهو دولة إسرائيل الكبرى من المحيط إلى الخليج،فهم أصل الإرهاب ومصدره ،وتأكيدا لذلك دعونا نعرف الإرهاب،،





الإرهاب هو إشاعة الذعر والخوف في نفوس الآمنين وترويعهم وإفساد حياتهم وتدميرها وإستباحة دماء الأبرياء وسفكها وإفساد الحياة على الأرض والقضاء على مظاهرها والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة،،





أليس كل هذا ما يفعله الصهاينة الملاعين وتفعله أمريكا المتغطرسة المتعالية على البشر وتفعله بريطانيا الناقمة على شعوبنا،،هذا وأن ما أريد أن أقوله وأوصله للجميع، أن هناك جرائم شنيعة فظيعة ترتكب بإسم الأديان ،والأديان منها براء،هذا ومما يحزن القلب ويؤلم النفس أننا نعيش بين مجتمع دولي لاقلب له ولا خلاق، مجتمع دولي يتحدث عن حقوق الإنسان وهو الذي يهدرها ويقضي عليها مجتمع أشبه ما يكون بالغابة القوي يأكل الضعيف ولا مكان للضعفاء فيه، ،من هنا يجب أن ندرك أبعاد المؤامرة جيدا وأن ننتبه الى مخططهم الاجرامي الذي يريد أن ينال من وحدة شعبنا والذي يعمل جاهدا على تمزيقها ،،نحن شعب ونسيج واحد ،، والمجرمين ، لا يفرقون بين دم مسلم ودم مسيحي ،،هذا ومما يبعث الطمأنينة في قلوبنا ،،قول نبي الرحمة ورسول الإنسانية، صلى الله عليه وسلم،،إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم في رباط الى يوم القيامة،،،



