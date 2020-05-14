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فن

يغلق بابا بحكمته ويفتح ألف باب برحمته..رسالة غامضة من زينة عبر انستجرام شاهد

الخميس 14/مايو/2020 - 12:58 م
زينة
زينة
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة زينة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وكتب زينة معلقه علي الصورة : يغلق باب بحكمته ... ويفتح الف باب برحمته 

ونالت الصوره اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر يا زينة ربنا يحميكي 
جميلة وقمر والله عجبني اسم يوسف علي اسمي في مسلسل جمع سالم يعني كنت حاسس انك بتكلميني انا
عندك حق الله كريم 
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يذكر ان شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل جمع سالم، تحسن حالة مريم "زينة" الصحية بعد تعرضها للإغماء أثناء تناولها الدواء الذي تتعاطاه.
وأخبرت والدتها بالتبني هاجر "دلال عبد العزيز" وشقيقها يوسف "محمد عادل" عن فوزي حرب "سامح الصريطي" الذي يخطط للنصب من خلال المستشفى الاستثماري. 

ويناقش مسلسل "جمع سالم" في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، وملك قورة، وريم البارودي، ومحمد علاء، ومحمد عادل، ومحمد شاهين.
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