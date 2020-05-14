%56 من قراء «صدى البلد» يؤيدون منح الأهلي درع الدوري حال إلغاء البطولة

وعبر 30 %، من القراء، عن رفضهم لمنح النادي الأهلي درع الدوري، وأشار 14% إلى عدم اهتمامهم بالأمر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة، من 15 مباراة دون أي هزيمة.





وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في مصر وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، ومن المتوقع استئناف الموسم في منتصف يونيو المقبل.