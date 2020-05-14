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أخبار البلد

%56 من قراء «صدى البلد» يؤيدون منح الأهلي درع الدوري حال إلغاء البطولة

الخميس 14/مايو/2020 - 12:52 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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نورهان خفاجي
أيد 56% من قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، منح النادي الأهلي درع الدوري حال إلغاء البطولة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال استفتاء تم إجراؤه مع القراء خلال اليومين الماضيين.

وعبر 30 %، من القراء، عن رفضهم لمنح النادي الأهلي درع الدوري، وأشار  14% إلى عدم اهتمامهم بالأمر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة، من 15 مباراة دون أي هزيمة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الكروي في مصر وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، ومن المتوقع استئناف الموسم في منتصف يونيو المقبل.
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