التصديرى للأثاث: نعمل على تسويق منتجات القطاع عبر الإنترنت

أكد اسلام خليل عضو المجلس التصديرى للأثاث ان المجلس خلال المرحله المقبلة سيتم الاتفاق على تشجيع شركات القطاع لتسويق منتجاتها عبر الإنترنت فى السوق المحلى، إضافة إلى فتح أسواق خارجية للتصدير.





وأشار خلال اجتماع المجلس التصدي ى للأثاث عبر الفيديو كونفرانس اليوم، إلى أنه تم الاتفاق مع منصة هومزمارت الرائدة فى عملية التسويق الإلكترونى للترويج للقطاع محليا وخارجيا والعمل على زيادة بيع المنتج المحلى داخليا بدلا من الاعتماد على المستورد.





ولفت إلى إنه يتم شراء المنتجات الأثاث بشكل حقيقة من خلال الإنترنت بنسبة 51٪، مؤكدا ان الهدف من الاتفاق مع المنصه هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب بين المحافظات.





ونوه إلى أنه شرق أوربا والفارة الإفريقية الهدف لدخول المنتجات المصرية لاسواق ها، إضافة إلى فتح الباب لخلق جيل جديد من المصدرين.





ولفت إلى إن التسويق الرقمى من أهم منصات التسويق والترويج للمنتجات ، واصبحت تمثل نصف حجم مبيعات القطاعات المختلفة فى السوق الداخلي.



