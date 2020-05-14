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حوادث

يتزعمهم شخص بدولة عربية.. ضبط عصابة خطفت شخصًا وطلب فدية بالغربية

الخميس 14/مايو/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالغربية ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه وإعادته سالمًا إلى أهله.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات) بتلقيها إتصال هاتفى من (شقيقتها المتواجدة بإحدى الدول العربية) وأبلغتها بإختطاف (نجلها – ميكانيكى) مقيم لدى جدته لوالدته بذات العنوان وورود مقطع "فيديو" على هاتفها يتضمن مشاهد لنجلها ويطلب خلاله مجهولين (مبلغ 30 ألف درهم) كفدية لإطلاق سراحه.

 تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام تخت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (5 أشخاص أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، وسيدة - مقيمين بدائرة مركز المحلة).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وأمكن تحرير المختطف من مكان إحتجازه  بمسكن أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الهارب خارج البلاد لوجود خلافات مالية مع والدة المختطف، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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