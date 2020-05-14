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أخبار العالم

بوروندي تطرد ممثل منظمة الصحة العالمية بسبب كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 02:13 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن سلطات بوروندي طردت ممثل منظمة الصحة العالمية لديها، إلى جانب 3 خبراء آخرين كانوا يتولون تنسيق مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية البوروندية إن المسئولين الأربعة المطرودين «أشخاص غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي بوروندي قبل 15 مايو 2020».


وأوضحت الصحيفة أن المسئولون المطرودون هم ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بوروندي والتر كازادي مولومبو، والموظفان بالمنظمة جان بيار مولوندا نكاتا منسق التصدي لفيروس كورونا المستجد في بوروندي، والطبيب روهانا ميريندي المكلف ببرنامج مكافحة الأمراض المعدية، والبروفسور دانيال ترزي الخبير في بيولوجيا الجزيئات والذي يعمل مستشارًا في المنظمة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أن وزير الصحة البوروندي رفض مشاركة ممثلي منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا بالبلاد، واتهم المنظمة بتدخل غير مقبول في إدارته للأزمة.

ياتي ذلك قبل أيام من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في بوروندي في 20 مايو، بينما تتهم المعارضة وعدد من الأطباء الحكومة البوروندية بإخفاء العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد.
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