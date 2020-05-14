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من بينها النظافة.. استشارى طب نفسي توضح مخاطر العزل الصحى للأطفال وطلاب الثانوية العامة وكيفية تجنبها

الخميس 14/مايو/2020 - 03:25 م
الدكتورة نرمين شاكر،
الدكتورة نرمين شاكر، أستاذ الطب النفسي كلية الطب جامعة عين ش
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة نرمين شاكر، أستاذ الطب النفسي كلية الطب جامعة عين شمس، إن النشاط جزء مهم من حياة الأطفال، مشيرة إلى أنه من الصعب عليهم الالتزام فى البيت لفترة طويلة، نظرا لما يفعله فيروس كورونا الآن.


وأضافت "شاكر"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، أن للعزل مشاكل، أولها هو تأثيره على نفسية الأطفال من اكتئاب وحزن، ومن الممكن أن يفقد المهارات التى كان يقوم بها، مثل الرياضة والتواصل مع الأشخاص.


وأشارت إلى أنه يمكن معرفة ما إذا كان الطفل قد دخل فى مراحل ومخاطر العزل عندما يبدأ فى الاضطراب فى مواعيد النوم، واختلاف تناول الطعام سواء بكمية كبيرة أو صغيرة، بالإضافة إلى جلوسه لفترة كبيرة على أجهزة الكمبيوتر وحتى التلفاز وعدم التواصل مع أى شخص، حيث يبدأ فى فعل ردود أفعال عنيفة.


وأوضحت أن مخاطر العزل من الممكن أن يصاب بها جميع الأعمار من الطفل إلى المراهق وحتى سن 18 عاما، متابعة أنه على الأهالى الحفاظ على الإيقاع الفسيولوجى الخاص بالطفل أو الطالب، أى النوم فى موعد محدد لهم للحد من مخاطر العزل عليه.


ونصحت الأهالى بإنشاء جدول أو روتين يومى ومن ضمنه تعرض الطالب أو الطفل للشمس، حيث إن بقاءهم بالمنزل لفترة طويلة مضر جدا لهم، مشيرة إلى ضرورة خروجهم إلى شرفة المنزل، للحصول على فيتامين "دى"، بالإضافة إلى نزولهم لفترة قليلة جدا للتجول بدون أى اختلاط واتخاذ الاحتياطات من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، والمحافظة على روتين النظافة.

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