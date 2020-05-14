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اقتصاد

شريف صبرى : كورونا عجلت بالتحول الرقمي ورسخت إدارة الأعمال عبر الإنترنت

الخميس 14/مايو/2020 - 03:19 م
شريف صبرى المدير
شريف صبرى المدير التنفيذى لفورى
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ولاء عبد الكريم
أكد شريف صبرى المدير التنفيذى لـ فورى ان أزمة كورونا الحالية ستساهم فى اختلاف الاقتصادات العالمية، مطالبًا بضرورة  مراجعه بعض قرارات الدول الخارجية لتحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية ، ضاربا مثال بقرار روسيا بمنع تصدير القمح 

وأضاف صبرى خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية عبر الفيديو كونفرانس اليوم إن كورونا عجلت بالتحول الرقمى واستخدامه واثبتت لكافة الجهات إمكانية إدارة الأعمال عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الأعمال، إضافة إلى أنها منحت سرعة التحرك واتخاذ القرار. 

ونوة إلى أن التحول الرقمى سيمنح نوعا من سرعة الأداء وتنفيذ الخدمات بين المؤسسات وبعضها ، والخدمات الحكومية ، والخدمات المصرفية أيضا 


وطالب بضرورة عدم النظر الى التحول الرقمى على اساس انه اختيار بل آلية لتنفيذ الأعمال بين المؤسسات وبعضها من ناحية، والمؤسسات والأفراد من ناحية أخرى 

وأكد أن الإنترنت أصبح منصة لالية البحث عن المنتجات، وغياب الشركات عن تلك المنصة سيجعلها فى تنافس غير كفئ مع نظرتها لتسويق منتجاتها عبر الإنترنت 

وأكد على ضرورة أن يتم الاهتمام بتحويل بطاقات المرتبات من مجرد الاستخدام فى الحصول على النقود واستخدامها فى عملية التحول الرقمى من خلال استخدامها فى جميع التعاملات المالية 

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