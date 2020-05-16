حدوتة مصرية.. كيف احتفل دير سانت كاترين برمضان مع المسلمين في ظل كورونا

يعيش البدو المسلمون الذين يخدمون دير سانت كاترين هذا العام أجواء مختلفة عن كل عام بسبب فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا يتعرض الرهبان للعدوى فيروس كورونا وخاصة أن معظمهم من كبار السن فتم إغلاق الدير والكنيسة أمام الزوار .

وقد اعتاد دير سانت كاترين ان يحتفل بشهر رمضان كل عام ويقيم مأدبة إفطار جماعية لكل أبناء المدينة يحضرها رئيس المدينة وممثلون من كل الجهات وعواقل ومشايخ البدو ولكن هذا العام اكتفت إدارة دير سانت كاترين بتوزيع المواد التموينية.

وأكد تونى كازمياس مستشار دير سانت كاترين والمتحدث باسم الدير ان الدير يحتفل كل عام بقدوم شهر رمضان الكريم مع البدو وكان يقيم مأدبة افطار لأبناء بدو سانت كاترين وجميع القيادات بالمدينة ولكن هذا العام اجلت بسبب فيروس كورونا مشيرا إلى أن الدير قام بتوزيع المواد التموينية على بدو المدينة.

وأوضح مستشار الدير أن رهبان الدير وبدو سانت كاترين يعيشون دائما فى اجواء من الود والمحبة وهما نسيج واحد.

اقرا ايضا :

بسبب كورونا عادات رمضانية جميلة توقفت بسانت كاترين





وأوضح كازمياس أن بسبب فيروس كورونا تم إغلاق الدير منذ 15 مارس الماضي مشيرا الى ان معظم الرهبان اعمارهم فوق الخمسين عاما ولابد من توفير الوقاية لهم.

يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح الدير ان عمله يضطره للإفطار فى رمضان مشيرا الى ان الرهبان في السنوات الماضية كانو يعدون افطار رمضاني فى مطعم الدير لكل المسلمين العاملين في الدير وأضاف الجبالي ان اجواء رمضان جميلة داخل الدير حيث نؤدى الصلوات ونقرا القران الكريم بالقرب من الوادي المقدس طوى ذلك المكان المبارك.

وأضاف سلمان الجبالي الخبير فى شئون دير سانت كاترين انه فى كل عام فى قدوم رمضان يقدم رهبان الدير التهاني للبدو ويوزع الهدايا على سكان دير سانت كاترين من ياميش رمضان والمساعدات التموينية بالإضافة ان يقدم الكعك في عيد الفطر المبارك وأشار الجبالي ان اجواء رمضان جميلة داخل دير سانت كاترين فهو المكان الوحيد فى العالم يجمع رهبان يتعبدون في صوامعهم ومسلمون يرتلون القرآن الكريم.

وأوضح الشيخ احمد ابو راشد احد مشايخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين ان رهبان دير سانت كاترين يحترمون صيام العاملين المسلمين ولا يأمروا بالإعمال الشاقة خلال شهر رمضان ويخفضوا ساعات العمل مشيرا الى دير سانت كاترين يقوم ينظم فى رمضان افطار جماعي داخل الدير يضم العاملين بالمدينة ومشايخ وعواقل البدو فى اجواء من المحبة والود.

يقول جبلي حسن احد حملة مفتاح الدير فى شهر رمضان يعد الدير افطار للعاملين الصائمين ويساعدهم فى توفير وقت للصلاة وقراءة القرآن الكريم مشيرا انه يشعر بسعادة الرهبان وهم يشاهدوا حرص العاملين المسلمين على اداء الصلوات داخل الدير وأوضح حسن ان الدير يقدم المساعدات وياميش رمضان للعاملين بالدير وبدو الوديان وكذلك كعك العيد وحلاوة المولد النبوي.

ومن جانبه اكد الشيخ محمد عيد مساعد رئيس مدينة سانت كاترين لشئون البدو ان الدير معروف عنه على مدى تاريخه احترامه للبدو المسلمين والعاملين به علاوة على تقديمه المساعدات الرمضانية لجميع سكان سانت كاترين مشيرا الى ان دير سانت كاترين رمز للمحبة والسلام والتعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين.



















