إبراهيم عبدالخالق لاعب الزمالك السابق يستقبل مولودته الأولى «فريدة».. صور

رزق إبراهيم عبدالخالق لاعب نادي الزمالك السابق، بمولودته الأولي في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس .









وأطلق لاعب نادي الزمالك على مولودته الأولى اسم "فريدة".







وأعرب إبراهيم عبدالخالق عن سعادته الشديدة برزقه بفريده اول طفله له.





وقال ابراهيم عبدالخالق" الابوة شيء رائع مهما يقال لن يوصف هذا الشعور إلا عندما تحمل طفلك بين ذراعيك ".





وتمنى لاعب الزمالك السابق وجود والده الذي وفاته المنية بجواره ليري حفيدته فريدة.





وأشار إبراهيم عبد الخالق إلى أنه يخضع حاليا لتدريبات بمنزله خلال فترة توقف النشاط الرياضي بمصر .