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محافظات

حملات تموينية ورقابية على الأسواق بمدينة القصير لمنع الغش التجارى

الخميس 14/مايو/2020 - 03:53 م
حملات تموينية ورقابية
حملات تموينية ورقابية على الأسواق بمدينة القصير
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إبراهيم جادالله
وجه اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على المحال التجارية، والتعامل بحزم مع المخالفين بالتنسيق بين ادارات التموين والطب البيطرى بالمدينة، حيث قامت إدارة الطب البيطرى بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية الخاصة ببيع وعرض وتخزين اللحوم، وكذلك ثلاجات الحفظ.

وأكد رئيس مدينة القصير،فى بيان له، أن الحملة استهدفت المرور على محلات السوبر ماركت بمنطقة المستعمرة ومنفذ الإدارة الزراعية وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة،مؤكدًا إلى أن أجهزة المدينة تعمل على قدم وساق ، وتقوم بتنفيذ خطة حماية المستهلك والتصدى لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء.

وأضاف رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية مستمرة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوصول الدعم لمستحقيه والحصول على أعلى جودة للمنتجات.

وكان أكد اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير، على استمرار عملية تطوير ورصف الشوارع بالمناطق الشمالية بالمدينة ، حيث يتم تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالشوارع فى أسرع وقت ممكن. 

وأضاف رئيس مدينة القصير، أن لجان من الوحدة المحلية، تابعت اليوم الأحد استكمال أعمال رصف شارع الفاتح، والميادين بالمناطق الشمالية، كما تم توجيه قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بمتابعة أعمال الرصف الجارية، والمرور اليومى لرصد أى مخالفات بالمناطق، والتعامل بحزم ضد مغتصبى أراضى الدولة، ومحاسبتهم طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
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حملات تموينية ورقابية على الأسواق بمدينة القصير لمنع الغش التجارى
حملات تموينية ورقابية على الأسواق بمدينة القصير لمنع الغش التجارى
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