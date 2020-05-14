تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفاء بعد ظهور أول حال إصابة كورونا في طنطا

شهدت مستشفى دار الشفاء حملة تطهير وتعقيم شاملة، لكل الأقسام، والطوابق، والأسطح، والأرضيات.





وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عقب ظهور أول حالة إصابة داخل المستشفى.

جاء ذلك بتعليمات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وتكليف إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود.



