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محافظات

تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفاء بعد ظهور أول حال إصابة كورونا في طنطا

الخميس 14/مايو/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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الغربية احمد علي
شهدت مستشفى دار الشفاء حملة تطهير وتعقيم شاملة، لكل الأقسام، والطوابق، والأسطح، والأرضيات.

وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عقب ظهور أول حالة إصابة داخل المستشفى.
 
جاء ذلك بتعليمات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وتكليف إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور حامد محمود.

كما انتقل على الفور الدكتور بيشوي سامي مفتش العلاج الحر بالمديرية الدكتورة هدى حاتم مفتش العلاج الحر  لتنفيذ حملة التطهير والتدريب على مكافحة العدوى والالتزام بالواقيات الشخصية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة والالتزام بالتدابير الاحترازية.
تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفاء بعد ظهور أول حال إصابة كورونا في طنطا
تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفاء بعد ظهور أول حال إصابة كورونا في طنطا
تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفاء بعد ظهور أول حال إصابة كورونا في طنطا
تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفاء بعد ظهور أول حال إصابة كورونا في طنطا
تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفاء بعد ظهور أول حال إصابة كورونا في طنطا
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