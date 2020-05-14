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أخبار البلد

لجنة الإغاثة والطوارئ تعلن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع مكافحة سوء التغذية وفيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 04:03 م
اتحاد الأطباء العرب
اتحاد الأطباء العرب
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أ ش أ
أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان تحت عنوان "مقاومة الجوع وسوء التغذية"؛ للتغلب على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، وذلك بكل من مصر وسوريا واليمن وفلسطين، وتشمل المرحلة الثانية كل من مخيمات لاجئي بورما والصومال. 
وأفادت لجنة الإغاثة والطوارئ في بيان أصدرته اليوم /الخميس/ - أن السلة الغذائية لمشروع رمضان تضمنت أيضا مواد للنظافة الشخصية والمطهرات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأشارت اللجنة، إلى أن عدد المستفيدين من مشروع السلات الغذائية خلال الأعوام السابقة يقدر بأكثر من 350 ألف مستفيد بمخيمات النازحين واللاجئين بـ 8 دول.
وأكد أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان - أن مشروع السلة الغذائية أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التي تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من اضطرابات تؤدي إلى عدم توفر الغذاء والماء مثل الجفاف أو الأوبئة.
ولفت رسلان، إلى إنه في ظل انتشار فيروس كورونا فقد تم إضافة بعض مواد النظافة الشخصية للتغلب على انتشار الفيروس بين مخيمات النازحين واللاجئين والأحياء الفقيرة.

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