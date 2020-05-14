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فن

يشترط عدم اللمس.. يوسف الشريف يثير الجدل على السوشيال ميديا

الخميس 14/مايو/2020 - 04:00 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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آيه عاطف
أثار الفنان يوسف الشريف جدلًا واسعًا، بعد عرض أحداث مسلسل "النهاية" وذلك لملاحظة الجمهور إنه يتعمد عدم لمس الممثلة التي تؤدي المشهد معه، خاصة بعد عرض أحداث الحلقة 20.

وتداول رواد السوشيال ميديا منشور تضمن إن يوسف الشريف، يشترط عدم اللمس في العقد الذي يمضيه قبل ان يبدأ تصوير المسلسل، وذلك بسبب تصريح له قال من خلاله أن الفن حلاله حلال، وحرامه حرام.

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بينما انقسمت الآراء بين ضرورة تحترام رأيه ووجهة نظره في تقديم الفن بالشكل الذي يريده، وبين إنه لا يوجد مصداقية في العمل الذي يقدمه وبه إستخفاف بالمشاهد.

يذكر أن شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 20 تطورا جديدا فى الأحداث حيث قتل الروبوت زين الحرامى مراد محروقى "محمد لطفى" بعد أن سرق منه العقول التى جمعها الروبوت من أجل تصنيع جيش جديد من الإنسان الآلى.
 
ويستطيع الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" والذى كشف عن شخصية كونه ينتمى أيضا إلى عالم الروبوتات – قتل الروبوت زين من أجل التخلص منه حتى لا يتسبب فى قتل مزيد من البشر خاصة أنه الوحيد الذى يعرف كيف يقضى عليه. 

يشترط عدم اللمس.. يوسف الشريف يثير الجدل على السوشيال ميديا
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