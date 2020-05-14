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فن

عمرو عابد: شعرنا بالخوف لتصويرنا "القمر آخر الدنيا" في ظل كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 07:01 م
عمروعابد
عمروعابد
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محمد نحلة

كشف الفنان عمرو عابد عن الصعوبات التى واجهته أثناء تصوير مسلسل "القمر أخر الدنيا" في ظل إنتشار فيروس كورونا.


وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": الصعوبة الكبيرة هي التصوير في ظل ظروف التي نواجهها بسبب موضوع الكورونا، فيوميا نذهب إلى التصوير ونحن نشعر بالخوف والقلق ونحاول أن نأخد كافة الاحتياطات حتى لا نتعرض لهذا الخطر.


اقرأ أيضا..(عمرو عابد في حوار لـ«صدى البلد»: «كورونا» أثر على أحداث «القمر آخر الدنيا».. وألغينا السفر لـ5 محافظات ونحاول معالجة الأمر دراميا


يجسد  عمرو عابد  شخصية "جلال" فى مسلسل "القمر أخر الدنيا" ، وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة.


وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت (بشرى ) وأخ (مؤمن نور) وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر.


مسلسل "القمر آخر الدنيا"، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما.

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