أهم الأخبار.. وزير الدفاع يدشن مدمرة جديدة.. و11 شهيدا من الجيش الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





وزير الدفاع يتفقد الغواصة S-43 المنضمة حديثًا إلى البحرية ويدشن مدمرة جديدة

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة لقيادة القوات البحرية برأس التين بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بدأت مراسم الزيارة بتفقد الغواصة S-43 من طراز "209/1400" ألمانية.. مزيد من التفاصيل هنا





الحكومة: علاج الطبيب المصاب بعدم القدرة على الرؤية على نفقة الدولة بالمركز الطبى العالمى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا، تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ولديه مشكلة حاليًا في عدم القدرة على الرؤية. وأوضح المستشار الطبي لرئيس الوزراء أنه بعرض الحالة على اللجنة الطبية.. مزيد من التفاصيل هنا





جيش مصر الأبيض.. 11 حالة استشهاد من الأطباء

نعت النقابة العامة الأطباء بمزيد من الحزن والأسي، الشهيد الدكتور ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة ، والذي توفي متأثرًا بإصابة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت النقابة، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء.. مزيد من التفاصيل هنا





خطة التعايش مع كورونا في مصر.. 3 مراحل للتنفيذ بالشركات والمؤسسات

أعلنت وزارة الصحة برئاسة الوزيرة هالة زايد، خطة التعايش مع فيروس كورونا بالنسبة إلى المؤسسات والشركات. وأوضحت الوزارة، في بيان، 3 مراحل تشمل الإجراءات المشددة، والمتوسطة، والمنخفضة. وأضافت أن هناك عدة بنود سيتم تفعيلها في المؤسسات والشركات.. مزيد من التفاصيل هنا





بعد قرار عدم عودة المدارس للعمل في ظل وجود كورونا.. التعليم: لدينا 5 منصات تعليمية إلكترونية تضمن عدم تضرر طلابنا

حددت وزارة الصحة، في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، من أهمها المدارس والجامعات . وفي هذا الاطار ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم.. مزيد من التفاصيل هنا





شيخ الأزهر: أقبلوا على الله بصدق النوايا فالأزمة «ليس لها من دون الله كاشفة»

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن العالم أجمع يعيش تحت أزمة عاتية وجائحة قاسية أناخت بساحتِه لأوَّلِ مرَّةٍ في تاريخِنا الحديثِ، منوها أن دعوة الصلاة من اجل الإنسانية هي دعوة مخلصةُ للتوجه لمن بيده ملكوتُ كلِّ شيء، والتضرُّع إليه، بالصَّلاةِ والدُّعاءِ والإنابةِ إليه واللجوء إلى حولِه وقوَّتِه، من أجلِ أن يعجل كشفَ هذه الغمة .. مزيد من التفاصيل هنا





كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

وسط آمال متزايدة تتعلق بإنهاء جائحة كورونا واحتواء انتشار الفيروس وتطوير لقاح فعال، قلل خبراء الصحة من توقعات تحديد موعد لكبح الوباء. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذرت مسئولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية من أن السيطرة على جائحة كورونا قد تستغرق فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات.. مزيد من التفاصيل هنا





ترامب: لن نعيد التفاوض مع الصين حول الاتفاق التجاري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تعيد التفاوض مع الصين حول الاتفاق التجاري الذي وقع البلدان المرحلة الأولى منه في منتصف يناير الماضي. وأضاف ترامب أن أزمة انتشار فيروس كورونا تكشف أن عصر العولمة قد انتهى.. مزيد من التفاصيل هنا



