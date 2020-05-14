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رياضة

مورينيو: من لا يريد عودة الدوري يجلس في المنزل ويشاهد البوندزليجا

الخميس 14/مايو/2020 - 05:37 م
مورينيو
مورينيو
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عبدالله هشام
أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، دعمه لعودة الدورى الانجليزي بعد فترة التوقف الحالية التى تشهدها البلاد علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. 


وأضاف مورينيو في تصريحات لصحيفة ديلي ميرور: "أنا لم أطلب التأجيل وأرغب في العودة بشدة للملعب والتدريب واللعب مرة اخري عندما يكون الوضع آمنا، والذين لا يريدون اللعب عليهم البقاء في المنزل ورؤية البوندوزليجا .


وكتبت الصحيفة ان عددا من المدربين ابلغوا الرابطة بقلقهم حول عودة الدورى وهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولامبارد مدرب تشيلسي ونايجل بيرسون مدرب واتفورد.
 

بينما وافق الالمانى يورجن كلوب ومورينيو وانشلوتي مدرب ايفرتون علي استئناف الدورى وفق الاجراءات الصحية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
 

جدير بالذكر ان الحكومة الانجليزية اعطت الرابطة الانجليزية موعدا مبدئيا لعودة الدورى، بداية من شهر يونيو المقبل .


ويحتل فريق توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي" بريميرليج" برصيد 41 نقطة.
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