كورونا يضرب جهاز الإحصاء.. وفاة أحد الموظفين وإغلاق المقر 3 أيام

أكد مصدر داخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفاة اخد العاملين بالجهاز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.









وقال المصدر في تصريحات لـ صدى البلد، إنه سيتم إغلاق مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتعقيمه بالكامل على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين المقبل.





وأشار المصدر إلى أنه تم منح الموظفين العاملين بالجهاز اجازة حتي يوم الاثنين المقبل. مؤكدا على أن الجهاز لن يتم اغلاقة بالكامل.





وتابع : وإنما سيباشر العمل من المقر كافة قيادات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وعلى رأسهم اللواء حسام خيرت رئيس الجهاز وكذلك رؤساء القطاعات.



