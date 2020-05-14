مجدي عبد الغني هداف تاريخي.. أحمد مجاهد يستعرض أسماء نجوم تركوا بصمة في الكرة المصرية

استعرض المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق قائمة بأسماء نجوم كرة القدم تركوا بصمة على مدار مشوار الكرة المصرية فى البطولات الدولية الأولمبية.





قال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: " مجدي عبد الغني هداف تاريخي وفتحي أسطورة البطولات التتش و رأفت عطية في الريادة والخطيب وتريكة متشابهان".





وتابع: تخيل انه رغم مرور العديد من النجوم و الاسماء الرنانة على منتخب مصر لكرة القدم على مر العصور لكن التوفيق حالف بعضهم دون البعض الآخر الذي قد يكون اكثر موهبة احيانا فباستعراض الدورات الاوليمبية والمشاركين فيها نجد ان القليل منهم هو من استطاع ان يكون له بصمة واضحة في البطولات الدولية الأخرى مثل كأس العالم او كأس الأمم الأفريقية.





وأضاف: مثلا في الجيل الأول كان مختار التتش هو الوحيد الذي شارك في دورتين أوليمبيتين باريس١٩٢٤ وأمستردام ١٩٢٨بالإضافة إلى كأس العالم إيطاليا ١٩٣٤

ومعه محمد حسن الذي شارك في أمستردام ١٩٢٨ اضافة لكأس العالم ١٩٣٤ و شارك الأربعة مصطفى كامل منصور ومصطفى كامل طه وعلي كاف ومحمد لطيف في كأس العالم ١٩٣٤ بالإضافة لمشاركتهم في الدورة الأوليمبية برلين ١٩٣٦ ثم بعد انطلاق بطولة الأمم الأفريقية افتتح رأفت عطية أهداف تلك البطولة في السودان ١٩٥٧.





وأضاف: ويأتي في أوليمبياد طوكيو ١٩٦٤ ويعاود التهديف و من بعده يأتي محمود الخطيب للتهديف في بطولتي أفريقيا إثيوبيا ١٩٧٦ ونيجيريا ١٩٨٠ و أوليمبياد لوس انجلوس ١٩٨٤ وينضم محمد أبوتريكة للخطيب كثاني لاعب يحرز في الاوليمبياد وفي بطولتين أفريقيتين فأحرز في أفريقيا مصر٢٠٠٦ و غانا ٢٠٠٨ و في أوليمبياد لندن ٢٠١٢ ثم يأتي عماد سليمان الذي هدف في أفريقيا ساحل العاج ١٩٨٤ وأوليمبياد لوس انجلوس ١٩٨٤ و إذا أخذنا في الاعتبار ركلة الترجيح الذي نجح في تنفيذها علي شحاتة فينضم اليهم لإحرازه هدفا في أوليمبياد لوس انجلوس أيضا.





وأردف مجاهد: "وبعد ذلك نذهب لمن جمعوا بين البطولات الثلاث الكبري فيأتي احمد فتحي في المقدمة بمشاركته في اربع بطولات أفريقية حقق فيها اللقب ثلاث مرات ٢٠٠٦/٢٠٠٨/٢٠١٠ ثم المشاركة في ٢٠١٧ بالإضافة للمشاركة في أوليمبياد لندن ٢٠١٢ و كأس العالم روسيا ٢٠١٨ وهو الوحيد الذي جمع بين البطولات الثلاث وكأس القارات حيث شارك في جنوب أفريقيا ٢٠٠٩ و يلاحقه ربيع ياسين الذي حقق اللقب مع المنتخب ١٩٨٦ و شارك في ثلاث بطولات أخرى ٨٤/٨٨/٩٢ بالاضافة لأوليمبياد لوس انجلوس ١٩٨٤ و كأس العالم إيطاليا ١٩٩٠ ومعه مجدي عبد الغني المساهم في تحقيق اللقب الأفريقي ١٩٨٦ و المشارك في بطولتي ٨٤/٩٢ و معهما طاهر ابوزيد صاحب التأثير الكبير في فوز مصر بالبطولة الأفريقية ١٩٨٦ اضافة للقب هداف بطولة ١٩٨٤ و احد أفراد المنتخب في أوليمبياد لوس انجلوس ١٩٨٤ و كأس العالم إيطاليا ١٩٩٠.





واستطرد: نأتي بعد ذلك لأربعة لاعبين من الجيل الحالي شاركوا جميعهم في بطولتي أفريقيا الجابون ٢٠١٧ و مصر ٢٠١٩ دون القاب و الدورة الاوليمبية لندن ٢٠١٢ و كأس العالم روسيا ٢٠١٨ وهم احمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح و مروان محسن ولم ينل شرف التهديف في البطولات الثلاث الكبرى الأولمبياد و كأس العالم و البطولة الأفريقية سوى مجدي عبد الغني رغم كونه لاعب وسط مدافع في أفريقيا ١٩٨٤ اضافة لركلة جزاء ترجيحية في نهائي ١٩٨٦ و في أوليمبياد لوس انجلوس ١٩٨٤ و كأس العالم إيطاليا ١٩٩٠ ومن بعده محمد صلاح في لندن ٢٠١٢ و كأس العالم روسيا ٢٠١٨ و بطولتي أفريقيا ٢٠١٧ و ٢٠١٩ .





واختتم حديثه قائلا: بالطبع فإن ما سبق لا يقلل من نجوم اخرين حالت الظروف المختلفة لأن يحققوا نفس الإنجازات..وللحديث بقية ان شاء الله.