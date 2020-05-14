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السعودية تنشئ مستشفى ميدانيا لمرضى كورونا بـ مكة.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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محمود محسن
عرضت فضائية " روسيا اليوم " ، اليوم الخميس ، تقريرا حول إنشاء المملكة العربية السعودية مستشفي ميدانيا بمدينة مكة المكرمة .


أقامت السعودية مستشفى ميدانيا لعلاج مرضى فيروس كورونا في مكة المكرمة، يتسع لـ100 سرير. 


وقال حمد العتيبي متحدث وزارة الصحة السعودية، إن "هذا المستشفى بسعة مائة سرير، يقدم خدماته لسكان الأحياء المعزولة للاطمئنان على صحتهم".


وأضاف أن "هناك مختبرا للفحوص وصيدلية فيها كل المستلزمات الدوائية، وكذلك أقسام أشعة وعناية تتبع للمستشفى، المرتبط إلكترونيا بمستشفيات مكة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا".
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