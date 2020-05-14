محمد صلاح: أنا المدرب البديل لنادي الزمالك وبشتغل مع اللي أصغر مني عشان الجماهير.. فيديو

قال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، إن نادي الزمالك بيتي وشرف لي أن أخدمه فى أى مكان.





نا المدرب البديل لنادى الزمالك وده شرف لى، وعملت مساعدا لكل المدربين حتى الأصغر منى من أجل عيون الجماهير. وقال صلاح، عبر فضائية اون تايم، أ





وشدد صلاح علي أنه كان يتمنى أن يدرب الزمالك لمدة سنة أو سنتين كمدرب أول.





وواصل، أنه لم يأخذ أي أموال من تعاقد الأندية مع اللاعبين، كما تردد من جانب بعض الأشخاص.



