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رياضة

محمد صلاح: أنا المدرب البديل لنادي الزمالك وبشتغل مع اللي أصغر مني عشان الجماهير.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 06:34 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
قال محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، إن نادي الزمالك بيتي وشرف لي أن أخدمه فى أى مكان.

وقال صلاح، عبر فضائية اون تايم، أنا المدرب البديل لنادى الزمالك وده شرف لى، وعملت مساعدا لكل المدربين حتى الأصغر منى من أجل عيون الجماهير.

وشدد صلاح علي أنه كان يتمنى أن يدرب الزمالك لمدة سنة أو سنتين كمدرب أول.

وواصل، أنه لم يأخذ أي أموال من تعاقد الأندية مع اللاعبين، كما تردد من جانب بعض الأشخاص.

واختتم مدرب الزمالك السابق تصريحاته، أرشح اللاعبين والإدارة هي التي  تقوم بضم اللاعبين، ومن يملك أي ورقة أو مستند إنى خدت فلوس من انتقال لاعب لأى نادى يطلعها.
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