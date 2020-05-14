طلب إحاطة بشأن عدم توافر الكمامات في الأسواق وانتشار أدوات تعقيم مغشوشة

تقدم النائب عمر وطني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول عدم توافر الكمامات في الأسواق، إضافة إلى انتشار أدوات التعقيم المغشوشة.





وقال وطني، فى طلب الإحاطة، إنه في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الإصابات، وأيضا الحديث حول احتمالية تخفيف اجراءات الحظر مع بداية شهر يونيو على أن يلتزم المواطنون بالقواعد الاحترازية لحماية أنفسهم.





وأضاف: مازال هناك نقص في الكمامات في الأسواق وانتشار لأدوات التعقيم المغشوشة وسط غياب تام من الأجهزة الرقابية علي تلك الأدوات.





وأضاف "وطني" أنه إذا قررنا أن نحمل المواطنين مسئولية التعايش مع كورونا علينا توفير سبل الحماية على الأقل، والتأكد من توافر الأدوات الاحترازية التي تحافظ على صحة المواطنين في مختلف الأماكن الحكومية والخاصة، وكذلك في المواصلات وغيرها من الأماكن التي ستشهد زحامًا.