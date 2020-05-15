محافظة القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. وعبد العال: آلية لتسليم أرقام الجلوس للطلاب وخطة لتطهير وتعقيم المدارس

محافظ القاهرة خلال اجتماع المجلس التنفيذي:

آلية لتسليم أرقام الجلوس للطلاب تمنع تزاحمهم

خطة لتطهير وتعقيم المدارس التى سيتم عقد الامتحانات بها

استمرار وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت وأماكن التجمعات

استمرار تلقى طلبات التصالح فيما عدا ترعة الطوارئ













عقدت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبد العال لمناقشة مجهودات وخطة الأجهزة التنفيذية والمديريات المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.





عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس و استهله محافظ القاهرة بتوجيه الشكر للعاملين فى القطاع الصحى على ما يبذلونه من جهد فى مواجهة فيروس كورونا.





وأوضح المحافظ أنهم تحملوا مسئوليتهم كاملة رغم الظروف الصعبة وكانوا على مستوى المسؤولية .





وخلال الاجتماع تطرق محافظ القاهرة لاستعدادات الثانوية العامة مؤكدا أن المحافظة بدأت بالفعل إجراءاتها استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.





وأكد أنه تم وضع آلية لتسليم أرقام الجلوس للطلاب أو أولياء أمورهم تمنع تزاحمهم كما تم وضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس التى سيتم عقد الامتحانات بها .





وفي سياق متصل، أكد عبد العال أن القاهرة حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل وكان لها السبق فى تطبيق إجراءات العزل المنزلى وتوفير التيسييرات عند إستقبال العائدين من الخارج مؤكدًا على توافر أرصدة كافية لعدة أشهر من المستلزمات الطبية والأدوية بكافة مستشفيات العاصمة .





وعن العاملين بالمحافظة أكد المحافظ أنهم قاموا بأداء واجبهم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وقاموا بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم للحفاظ على صحة المواطنين .





وضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا ، طالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية باستمرار وتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت وأماكن التجمعات خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد شراء مستلزمات العيد مشيرًا إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف أعمال التطهير أثناء فترة الحظر .





وبخصوص صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة فى المرحلتين الأولى والثانية أكد عبد العال أن المحافظة ستقدم كافة التيسيرات حتى الانتهاء من صرف المرحلة الثالثة كما تقوم بتهيئة أماكن صرف المعاشات حرصًا على صحة المواطنين .





وأكد على رؤساء الأحياء ضرورة المتابعة المستمرة ورصد وإزالة المبانى المخالفة مشددًا على اللجنة المشكلة لمراجعة المنشآت الصادر لها تراخيص بسرعة الإنتهاء من أعمالها حتى يتسنى لأصحاب التراخيص المطابقة للقانون والمتوافر بها أماكن للجراجات استئناف أعمالها .





وطالب محافظ القاهرة اللجان المختصة بتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بمتابعة أعمالها بتلقى وفحص وتقنين وضع اليد طبقًا للقانون وسرعة البت فى الطلبات .

وشدد المحافظ على استمرار تلقى طلبات التصالح فى جميع مناطق العاصمة فيما عدا ترعة الطوارىء حتى يتم الإنتهاء من مراجعة الوضع القانونى بها.





كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة الإنتهاء من أعمال الخطة الإستثمارية مع الإهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة النظافة بكافة أحياء القاهرة .





وفي النهاية ، ناشد محافظ القاهرة المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ الاجراءات الوقائية عند الخروج من المنزل والحرص على إرتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة .



