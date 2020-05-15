الكمامة بجنيه.. برلمانى يطالب بتخفيض أسعارها للتصدى لفيروس كورونا
الجمعة 15/مايو/2020 - 06:47 ص
كمامات
أيد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تأجيل تحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه قرار غير صائب وينبغى تنفيذ قرار رئيس الوزراء فورًا. وقال "البطيخى" لـ "صدى البلد"،إن الهدف من قرار رئيس الوزراء هو تخفيض أسعار الكمامات والمنتجات فى هذه الظروف الراهنة بالاخص، حيث إنها ظروف صعبة وأصبحت الكمامة والكحولات ضمن السلع الضرورية والأساسية لدى المواطن للحفاظ على صحته وسلامته من فيروس كورونا المستجد. وأكد النائب ضرورة تحديد سعر الكمامة بـ 1 جنيه فقط، مشددًا على ضرورة إنتاج أعداد كبيرة من الكمامات حتى تقضى على جشع التجار.
وتابع النائب حديثة:" الوفرة تقضى على الجشع وتساهم فى تخفيض الأسعار"، مطالبًا الجهات الرقابية بضرورة تطبيق القانون على المخالفين بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء.
وكان ذلك بعد أن وجهّت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تأجيل تحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت النائبة، في طلبها اليوم، "إن الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا أمس بتأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا".
وأوضحت، " أن التسعير الجبري على المستلزمات الطبية الهدف منه ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار واستغلالهم، الذين يسعون من وراء كل أزمة تحقيق مكاسب، حتى لو كانت على حساب الوطن والمواطنين، ويقضي تمامًا على ظاهرة السوق السوداء".
ولفتت عضو لجنة الصناعة إلى أن "القرار كان ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال حبسها أو عدم إعلانها للجمهور، أو الامتناع عن بيعا بأوجه وجه، ويتضمن عقوبات للمخالفين لأحكامه".