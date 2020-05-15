الكمامة بجنيه.. برلمانى يطالب بتخفيض أسعارها للتصدى لفيروس كورونا

والمنتجات فى هذه الظروف الراهنة بالاخص، حيث إنها ظروف صعبة وأصبحت الكمامة والكحولات ضمن السلع الضرورية والأساسية لدى المواطن للحفاظ على صحته وسلامته من فيروس كورونا المستجد.

وتابع النائب حديثة:" الوفرة تقضى على الجشع وتساهم فى تخفيض الأسعار"، مطالبًا الجهات الرقابية بضرورة تطبيق القانون على المخالفين بعد تنفيذ قرار رئيس الوزراء.

وأوضحت، " أن التسعير الجبري على المستلزمات الطبية الهدف منه ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار واستغلالهم، الذين يسعون من وراء كل أزمة تحقيق مكاسب، حتى لو كانت على حساب الوطن والمواطنين، ويقضي تمامًا على ظاهرة السوق السوداء".

ولفتت عضو لجنة الصناعة إلى أن "القرار كان ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال حبسها أو عدم إعلانها للجمهور، أو الامتناع عن بيعا بأوجه وجه، ويتضمن عقوبات للمخالفين لأحكامه".