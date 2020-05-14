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أخبار العالم

وزير الداخلية التونسي: لا نزال نواجه تهديدات إرهابية

الخميس 14/مايو/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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أ ش أ

قال وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي إن بلاده لا تزال تواجه تهديدات إرهابية مع تصاعد نشاط التنظيمات المتطرفة خلال شهر رمضان من أجل تنفيذ عمليات نوعية إلكترونية وميدانية داخل البلاد.

وأوضح المشيشي في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية " اليوم / الخميس / ، أن مصالح الأمن رصدت تحركات مشبوهة لأذرع إعلامية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تخطط لتنفيذ هجمات ميدانية وإلكترونية إرهابية في تونس خلال شهر رمضان.

وأَضاف أنه تم تداول شعارات تدعو منتسبيها إلى التحضير لرصد الأهداف وإعداد العدة في كنف السرية لتنفيذ عمليات إرهابية واستغلال الظرف الحساس الذي تمر به البلاد في مواجهة فيروس "كورونا".

ووصف الوزير الوضع الأمني في البلاد بـ"المستقر نسبيا"، مؤكدا أن الوحدات الأمنية جاهزة للتعامل مع أي عمليات إرهابية، وتواصل مهامها في مجال دعم منظومات تأمين بعض الشخصيات الوطنية والسياسية التي قد تكون محل تهديد، والمنشآت الحيوية والحساسات، وتلازم أعلى درجات اليقظة والحذر في مختلف المواقع. 
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