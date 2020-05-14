جامعة طنطا تحتل المركز الثاني في أبحاث كورونا

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا ، أن الجامعة احتلت المركز الثانى على مستوي الجامعات المصرية في عدد الأبحاث الطبية المقدمة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" متقدمة على جامعتي القاهرة وأسيوط.









وشاركت مصر بـ 21 بحثًا لتحتل المركز التاسع عالميًا وتصبح الدولة العربية والأفريقية الوحيدة ضمن القائمة، بحسب موقع "finbold".









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من جانبه أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه فى الوقت الذي يسارع فيه العالم للوصول إلى علاج لفيروس "كورونا" فإن جامعة طنطا تسعى بكل جد فى مجال البحث العلمي لمواكبة العالم فى الوصول إلى دواء.









وأشار إلى أن الأبحاث الخمسة التى قدمتها الجامعة تناولت: "تجربة واقعية في علاج المرضى بفيروس كورونا"، "بيكربونات الصوديوم المستنشقة كعلاج محتمل لمرضى فيروس كورونا"، و"كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي"، و"فعالية وسلامة استخدام دواء Nitazoxanide و Ivermectin في علاج فيروس كورونا"، و"فعالية وسلامة استخدام دواء الكلوروكين في علاج فيروس كورونا".







