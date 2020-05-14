المصرية اللبنانية : كورونا عجلت بضرورة تغيير نمط الحياة والاعتماد على اقتصاد المعرفة التكنولوجيه

قال المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن ازمة كورونا عجلت بضرورة تغيير نمط الحياة والاعتماد على اقتصاد المعرفة والاعتماد على التكنولوجيا ليس في الصناعة فقط بل في مختلف المجالات سواء القطاع المصرفي والاستثمار العقاري وانشاء المدن الذكية والتجارة وغيرهم.





وأوضح أن اللجنة سوف تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات من أجل مساعدة الشركات في كيفية استخدام التطبيقات التكنولوجية واستعراض الجديد من الخدمات المتطورة لتسهيل اداء الاعمال ، وكذلك مساعدتها في تطوير ادائها.

وأضاف «سرحان» أن اللجنة تعمل علي ملف هام لتشجيع إتاحة الفرصة والاولوية للشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.





وشدد علي أهمية إعطاء الدولة الأولوية للشركات المصرية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا خاصة في تنفيذ المشروعات القومية الدولة لتحقيق استمرارية واستدامة المشروعات وتقديم الدعم والخدمات.





وأشار إلى ان الشركات المصرية العاملة في مجال التطبيقات والبرمجة التقنية قدمت اداء جيد وحققت نجاحات كبيرة وملموسة في العديد من المشروعات منها تطوير منظومة الضرائب والاقرار الضريبي الإلكتروني وتطوير خدمات هيئة البريد ومشروع الباندرول ومشروعات كثيرة ومتميزة مع وزارات الداخلية وقطاع الاعمال العام والمالية.



