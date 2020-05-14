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اقتصاد

لجنة الصناعة بالمصرية اللبنانية تقترح تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي

الخميس 14/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدولة تسير بخطوات جيدة في مجال التكنولوجيا وعملية التحول الرقمي، وساعد هذا في التقليل من التداعيات السلبية لأزمة كورونا والتي لها تأثير  كبير في الإسراع  للمجتمع الرقمي. 

وأضاف «الحوت»، أن الاقتصاد والصناعة سيكون  لهما  نصيب  كبير في نتائج تعميم الخدمات الإلكترونية، وبالتالي  من المهم بحث ما هي الأولويات المطلوب تنفيذها للتيسير على  الصناعة وتوفير الوقت والجهد  والتكلفة.

وأكد أن استخدام التكنولوجيا سيساهم في التخلص من  قيود البيروقراطية في التعامل مع الأجهزة الحكومية  سواء في التنمية الصناعية أو التراخيص أو أجهزة المدن والضرائب وغيرها من الجهات التي يتم التعامل معها وتتسبب في إهدار الوقت والمجهود على إجراءات يمكن اتمامها الكترونيا.

وشدد علي ضرورة وجود جهة واحدة تتلقي مشاكل الصناعة وتتابعها مع الأجهزة المعنية بعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونيا، خاصة أن هناك الكثير من المشكلات التي تظهر عند التنفيذ، وكذلك التركيز على  قدرة البنية التحتية لاستيعاب  زيادة التعامل مع شبكة الإنترنت وتأمين المعلومات.

واقترح «الحوت»، تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء والرقابة الإدارية تتولي متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وحل أي مشكلات تحتاج إلى تدخل سريع وقرارات نافذة للتسريع من عملية التحول الكامل إلى التكنولوجيا.

ولفت إلي أهمية دعم قدرة البنوك في التعامل واستيعاب حجم التحويلات والتعاملات المصرفية إلكترونيا مع الشركات وكذلك توحيد وتسهيل آليات التجارة الاليكترونية وتحفيز المجتمع على استخدام طرق الشراء عبر الإنترنت وجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل النمط التكنولوجي في الترويج  لمنتجاتها وطرق التشغيل والجودة والمواصفات والتوزيع.
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