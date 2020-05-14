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تعليم

جامعة السويس توفر مهمات طبية وأدوات وقائية لمجابهة فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:20 م
جامعة السويس توفر
جامعة السويس توفر مهمات طبية وادوات وقائية لمجابهة كورونا
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حسن غنيمة
استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه، اليوم، الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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وفي اطار الدور المجتمعي عرض رئيس الجامعة علي المحافظ استعداد الجامعة لتوفير الامكانيات والاستعدادات لتجهيز وإعداد مبني المدينة الجامعية ليكون حجر صحي.

واشار المحافظ إلى ضرورة ان تتوفر جميع اشتراطات وزارة الصحة بشان الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا

وناقش صقر مع رئيس الجامعة دور الكليات العملية لتوفير كمامات وبعض أدوات الوقاية لسد احتياجات السويس من المهمات الطبية ، مؤكدا  ان الدولة توفر كل الدعم لحماية المواطن .
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