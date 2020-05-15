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أخبار البلد

انتهاء مهلة تأجيل اقساط التقنين يوليو المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:08 ص
تأجيل اقساط التقنين
تأجيل اقساط التقنين
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ايمان البكش
تنتهى مدة تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة والذين قاموا بالتعاقد مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة والتى تم تأجيلها لمدة 3 شهور بسبب فيروس كورونا المستجد ،في يوليو المقبل.

وبدأت فترة تأجيل الأقساط للتعاقدين على تقنين الأوضاع، في أبريل الماضى مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن جميع إجراءات التقنين من التسجيل على المنظومة وإجراءات التعاقد ودفع المقدمات مستمرة بكافة محافظات الجمهورية وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين الجادين الذين توافرت لهم شروط التقنين للحفاظ على أراضى وممتلكات الدولة وحقوق الشعب.


وكان قد أعلن وزير التنمية المحلية، أنه تم بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، الاتفاق علي قرار يتضمن تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة والذين قاموا بالتعاقد مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة خلال الفترة القادمة وذلك لمدة 3 شهور.
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