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فن

أخبار الفن.. انتهاء تصوير مسلسل الاختيار.. تعرف على هوية خطيب الفنانة السعودية إلهام علي.. خطأ فادح ضمن حلقات مسلسل بـ 100 وش

الخميس 14/مايو/2020 - 11:02 م
بـ100 وش
بـ100 وش
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


شاهد .. رامز جلال يسخر من بوسي بسبب "آه يا دنيا"


علق رامز جلال على حلقته مع بوسي في برنامج رامز مجنون رسمي اليوم، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي انستجرام قائلا: " بوسي اه يا دنيا اللى لعبت بيها الدنيا 😂😂😍.


صورة تكشف عن هوية خطيب الفنانة السعودية إلهام علي


علق رامز جلال على حلقته مع بوسي في برنامج رامز مجنون رسمي اليوم، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي انستجرام قائلا: " بوسي اه يا دنيا اللى لعبت بيها الدنيا 😂😂😍.


محمد صلاح يكشف خطأ فادحا ضمن حلقات مسلسل بـ 100 وش


وقع صناع  مسلسل بـ100 وش في خطأ فادح عندما لم يراعوا التسلسل الزمني للأحداث، فعقب تراقص أبطاله على أغنية بنت الجيران، التى طرحت مع نهاية 2019، يتابعون مباراة لفريق ليفربول ضد توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي لعبت منتصف عام 2019.


عمرو عابد: شعرنا بالخوف لتصويرنا "القمر آخر الدنيا" في ظل كورونا


كشف الفنان عمرو عابد عن الصعوبات التى واجهته أثناء تصوير مسلسل "القمر أخر الدنيا" في ظل إنتشار فيروس كورونا.


انتهاء تصوير مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة


انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد الاختيار قبل ساعات، بعد أن استمر تصويره لقرابة الـ5 أشهر، فضلا عن فترة أخرى للتحضيرات والمعاينات.

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