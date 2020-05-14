مجدي أحمد علي : عملت مساعد مخرج لمدة 13 سنة..فيديو

قال المخرج مجدي أحمد علي إنني عندما دخلت لمجال السينما لم يكن لدى أي واسطة او معرفة فوجدت صعوبة في العمل في البداية.







وأضاف علي خلال لقاء له ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten انني عملت لمدة ١٣ سنة مساعد مخرج مع محمد خان من منطلق الصداقة وعملت معه ٧ افلام ابرزها "خرج ولم يعد" وكانت تجربة ممتعة.





وتابع المخرج مجدي أحمد علي انني بعد تجربة عملي كمساعد مخرج فضلت أن أتطلع للإخراج وتسبب ذلك في انني "قعدت في البيت لمدة سنة".





وأكد أنني أركز على قضيتين رئيسيتين خلال أعمالي وهما "المرأه والتطرف" لأن المرأه اراها في أمي التي قامت بتربيتي انا واخوتي بعد وفاه أبي.





وقال المخرج مجدي أحمد علي أن فيلم "يا دنيا يا غرامي" لم أخف خلال تلك التحربة على الرغم من وجود ليلي علوى وعدد من النجوم قي هذا الوقت.

