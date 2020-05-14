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اقتصاد

اتحاد الصناعات المصرية يشدد إجراءاته الاحترازية ضد فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقد اتحاد الصناعات المصرية اليوم اجتماعًا لمجلس الإدارة بمشاركة رؤساء الغرف الصناعية بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، وتقرر خلال الاجتماع تشديد الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة في مبنى الاتحاد بغرض الحفاظ على سلامة العاملين بمقر الاتحاد والوافدين من مسئولي المنشآت الصناعية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقرر المجتمعون الزام كافة الداخلين لمبني الاتحاد من العاملين بالاتحاد والغرف الصناعية وكذلك الزائرين على المبنى بالاجراءات التالية:




- المرور عبر بوابة التعقيم الذاتي للتطهير الكلي للداخلين للمبني.




- الالتزام الإجباري بارتداء كمامات الوجه التي يتيحها الاتحاد للداخلين للمبني والمطابقة للمواصفات المعتمدة.


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