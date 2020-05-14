اتحاد الصناعات المصرية يشدد إجراءاته الاحترازية ضد فيروس كورونا

عقد اتحاد الصناعات المصرية اليوم اجتماعًا لمجلس الإدارة بمشاركة رؤساء الغرف الصناعية بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس محمد زكي السويدي، وتقرر خلال الاجتماع تشديد الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة في مبنى الاتحاد بغرض الحفاظ على سلامة العاملين بمقر الاتحاد والوافدين من مسئولي المنشآت الصناعية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقرر المجتمعون الزام كافة الداخلين لمبني الاتحاد من العاملين بالاتحاد والغرف الصناعية وكذلك الزائرين على المبنى بالاجراءات التالية:
- تطهير الاحذية قبل الدخول الى المبنى عن طريق المرور على أحواض التعقيم والموجودة عند أبواب الدخول.
- المرور عبر بوابة التعقيم الذاتي للتطهير الكلي للداخلين للمبني.
- الالتزام الإجباري بارتداء كمامات الوجه التي يتيحها الاتحاد للداخلين للمبني والمطابقة للمواصفات المعتمدة.
واعتمد الاتحاد المخصصات المالية من ميزانيته الخاصة لتأمين كافة المواد والتدابير اللازمة لتطبيق تلك الاجراءات وفق أعلى المعايير العالمية.