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سيارات

تعرف على علاقة السيارات بالإنترنت

الخميس 14/مايو/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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اماني نوار
قد لا يصدق البعض خاصة من مالكي السيارات أن هناك علاقة هامة بين سرعة الإنترنت والسيارة ولكن مع استمرار تقدم تكنولوجيا صناعة وتصميم السيارات أصبح لهذه العلاقة أهمية كبيرة.

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وأكد خبراء السيارات أن موديلات السيارات ذاتية القيادة تعتمد على شبكات الجيل الخامس لتتمكن هذه السيارات من استخدام تقنية جديدة، وهي إمكانية حديث السيارات ذاتية القيادة مع بعضها البعض.

كما أن الطرازات الحديثة من السيارات ذاتية القيادة تعتمد على تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى شبكات الجيل الخامس وذلك لتتمكن من التواصل لاسلكيا.

وتحتاج هذه السيارات إلى شبكات الجيل الخامس السريعة لاتخاذ بعض القرارات بشكل سريع وذلك بسبب التوقف عن إشارات المرور أو الاندماج مع السيارات الأخرى بالحارات المرورية على الطريق.

وبسبب  هذه التقنية ستكون السيارات ذاتية القيادة قادرة على التحدث مع إشارات المرور وذلك للتزامن وقت الرحلة مع مدة فتح الإشارات وغلقها من أجل انخفاض نسبة الازدحامات بشكل كبير بالإضافة إلى توفير أكبر في استهلاك الوقود على العكس السيارات التقليدية.
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