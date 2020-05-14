AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

موعد أذان الفجر في مصر

الخميس 14/مايو/2020 - 11:33 م
موعد أذان الفجر في
موعد أذان الفجر في مصر
Advertisements
محمود ضاحي
موعد اذان الفجر في مصر اليوم الجمعة الموافق 15 مايو الموافق 22 رمضان.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم ال 22  من أيام شهر رمضان المعظم 2020، لحوالى 15 ساعة و 40 دقيقة، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:22 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:02 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:02 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:42.

12 كلمة بعد السحور تجعل الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب، ويعد حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب من مكفرات الذنوب، وهناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ».

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السحور.. فضله وحكمه وسر البركة فيه

هل ترك السحور فى رمضان يؤثر على صحة الصوم؟.. مركز الأزهر يوضح

هل يجوز الصيام بدون سحور ؟ نادية عمارة توضح

12 كلمة بعد السحور تجعل الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك

موعد أذان الفجر في الحادى عشر من رمضان

موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان.. ودعاء الإفطار

ترشيحاتنا

داخل منزلها.. صوفينار تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

غيرت محل إقامتها.. تفاصيل القبض على مودة الأدهم داخل كمبوند فى 6 أكتوبر

فيديوجراف.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثة أيام القادمة وسقوط الأمطار

انضباط الأسواق .. ماذا يعني قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة

مودة الأدهم من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور

أسباب انحراف السيارة عند رفع يدك من عجلة القيادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. روجينا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

بـ بدلة أورنج .. علا رشدى تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

تصبح مميتة في هذه الحالة.. احذر كمامة الوقاية من كورونا