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فن

آر إن جي إنترتينمنت تستأنف تصوير آخر مشاهد The misfits

الخميس 14/مايو/2020 - 11:12 م
إنترتينمنت تستأنف
إنترتينمنت تستأنف تصوير آخر مشاهد The misfits
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سعيد فراج
بدأت مجموعة "أر إن جي انترتينمنت" استعدادتها لاستئناف العمل في القريب العاجل لتصوير آخر مشاهد فيلم الآكشن والإثارة The misfits. 


ويشارك في بطولة الفيلم الممثل وبطل سباق "الرالي" في العالم الفلسطيني "رامي جابر"، ويشارك أيضًا عدد كبير من نجوم هوليوود وهم "بيرس بروسنان"، "جيمي تشونغ"، "هيرمون كورفيلد"، "نيك كانون"، "تيم روث"، والنجم السوري سامر المصري. 

وتدور أحداث الفيلم حول مجرم يجد نفسه متورطا في سرقة كبيرة مع أصحاب نفوذ وأعمدة المافيات.

و"رامي جابر" فنان فلسطيني ولد في القدس، وتنقسم اقامته ما بين بلجيكا، وفلندا، بدأ حياته بطلا "للرالي" قبل أن توقع معه شركة "هوليوود" بطولة  الفيلم القصير  (2hours 2 vegas)، مع نجم هوليوود "وينتورث ميلر". 

وانطلق رامي، بعدها الى عالم التمثيل في ثلاثة أفلام قصيرة أخرى، ويؤسس مجموعة شركات "آر ان جي" التي اعتمدتها هوليوود للتنفيذ الانتاجي.
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