تهديد ترامب بقطع العلاقة مع الصين يرفع أسهم البورصة الأمريكية

تسبب الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الصين ودورها في تفشي فيروس كورونا، في ارتفاع للأسهم الأمريكية، وسط توقعات المستثمرين بتعاف اقتصادي خلال الفترة المقبلة.









وأعرب ترامب في حوار مع شبكة "فوكس بيزنس نتوورك" الأمريكية، عن عدم رغبته في الحديث إلى الرئيس الصيني، مشيرا إلى تطلعه لإنهاء أكبر العلاقات التجارية في العالم.









وقال الرئيس الأمريكي: " لدينا علاقة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني، لكن لا أريد التحدث إليه في الوقت الحالي". وأضاف: "يوجد أشياء كثيرة يمكننا القيام بها...يمكننا قطع العلاقة بالكامل".









وأشار الرئيس الأمريكي الذي تتعرض سياساته في مواجهة فيروس كورونا لانتقادات شديدة، إلى أنه يتوقع حدوث انخفاض في معدل البطالة ببلاده إلى أقل من 10% بحلول سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي الذي تعرض لهزة قوية بسبب تداعيات فيروس كورونا، سيمر بمرحلة انتقالية في الربع الثالث من العام الجاري 2020.









وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.61 % وأغلق عند 23622.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.16 % ليسجل 2852.63 نقطة. وتقدم تقدم مؤشر ناسداك 0.92 % إلى 8944.66 نقطة.