AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى كامل: نفسي أسيب الفن وأشتغل في البيزنس..فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:01 ص
مصطفي كامل
مصطفي كامل
Advertisements
حمزة شعيب
قال الفنان مصطفى كامل، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إنه من الممكن أن يترك حقه وفعلها من قبل، مضيفا: "أنا سيبت حقي قبل كدة عشان بحب مصر وبقولها لأي مسئول انا لو كنت خدت حقي كان هيبقى عيب في حق مصر".

وأكد "كامل"  ردا على سؤال "ممكن تضرب واحدة ست؟" قائلا: "لا مستحيل"، مشيرا إلى أنه رجل شرقي جدا في بيته، بينما أجاب على سؤال بتحب المصريات ولا اللبنانيات بقوله: "بحب المصريات أكثر والست الجميلة عموما".

ولفت الفنان، إلى أنه لو اعتزل الفن سيعمل في البيزنس، كما أنه أهدى أغنية لابنته وزوجته ختم بها وهي اغنية "حلوة البنات"

وأضاف كامل، أنه عمل أغنية ربنا وياك يا ابني وأغنية وقت الشدائد اللي شكرني عليها سيادة الرئيس وكنت وقتها في حته ورحت مكلم الشئون المعنوية والموسيقار يحيي الموجي وعملنا الأغنية دي وشكرت فيها الدول العربية لموقفها مع مصر في أعقاب ثورة يونيو.

ودخل الفنان مصطفى كامل في نوبة بكاء وهو يتحدث عن والديه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالباسط حموده يعلق على خلافه مع عمرو مصطفى

ليه تقبلوا بالمهانة.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على ضيوف رامز جلال

تصريحات جريئة.. عمر كمال من بائع أدعية دينية لـ مغنٍ في الكباريهات

تحملت كثيرا من أجل تربيتنا.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب والدته

مصطفى كامل: أحب انضباط القوات المسلحة وهم قدوتي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. معاناة الطبيب فاقد بصره بسبب كورونا.. سر هروب بوسي.. وإدوارد: غيرت طائفتي لهذا السبب

إنعام محمد علي: محمد سعد تقاضي 140 جنيها للاشتراك في "الطريق إلى إيلات"

خاص.. قطر تبلغ الكويت بـ انسحابها من مجلس التعاون الخليجي

قرار جديد من تركي آل شيخ بشأن استثماره الرياضي

بالدولار.. أسعار حقائب دينا الشربيني.. والجمهور: ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة

مودة الأدهم من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تحول أقبح منزل إلى لوحة فنية بطرق بسيطة.. صور

أول فرحتى.. ابنة الحضرى الكبرى تثير الجدل مع والدها فى عيد ميلادها

رجل يطلق مبادرة للركض أثناء الصيام لمساعدة فقراء كورونا.. فيديو