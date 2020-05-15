مصطفى كامل: نفسي أسيب الفن وأشتغل في البيزنس..فيديو

قال الفنان مصطفى كامل ، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إنه من الممكن أن يترك حقه وفعلها من قبل، مضيفا: "أنا سيبت حقي قبل كدة عشان بحب مصر وبقولها لأي مسئول انا لو كنت خدت حقي كان هيبقى عيب في حق مصر".





وأكد "كامل" ردا على سؤال "ممكن تضرب واحدة ست؟" قائلا: "لا مستحيل"، مشيرا إلى أنه رجل شرقي جدا في بيته، بينما أجاب على سؤال بتحب المصريات ولا اللبنانيات بقوله: "بحب المصريات أكثر والست الجميلة عموما".





ولفت الفنان، إلى أنه لو اعتزل الفن سيعمل في البيزنس، كما أنه أهدى أغنية لابنته وزوجته ختم بها وهي اغنية "حلوة البنات"



