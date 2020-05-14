أخبار الحوادث.. القبض على فتاة التيك توك مودة الأدهم.. ضبط 6225 شخصا خالفوا قرار حظر التجول

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها.
للمرة الثانية.. القبض على فتاة التيك توك مودة الأدهم داخل كمباوند بأكتوبر
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم (فتاة التيك توك) أثناء اختبائها فى كمباوند مدينة 6 أكتوبر لقيامها بنشر مواد تحرض على الفسق والفجور.
إجراءات أمنية مكثفة لتطبيق قرار حظر التجوال
نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.
مودة الأدهم من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور
الحرب على فيديوهات التحريض على الفسق والفجور التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات مثل التيك توك وانستجرام وغيرها من البرامج الأخرى، على رأس قائمة مباحث الآداب.. اليوم القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم، بسبب فيديوهات على تطبيق التيك توك.
حقيقة تعرض أهالى قرية "ميت طريف" بالدقهلية للسب من قبل بعض رجال الشرطة
تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة لأهالى قرية "ميت طريف" بدائرة مركز دكرنس بالدقهلية، زعموا خلاله تعرضهم للسب والقذف من قِبل بعض رجال الشرطة لصالح أحد ضباط الشرطة بالمعاش وأشقائه بقرية "ديرب الخضر" بدائرة مركز بنى عبيد.
النائب العام يسدل الستار على جريمة «شندى».. القصة الكاملة لغدر ديلر المخدرات بمقاول السلام
"حد عايز يموت تاني، حد ليه شوق في حاجه، انا قتلت احمد حسن، طعنته بالسكين ومات خلاص ، والدم أهو قدام عينكم، وهبيع استروكس براحتي ومفيش حد هيقدر يتكلم في المنطقة هنا طالما أنا موجود"،.. بتلك الكلمات صرخ المتهم محمود شندي تاجر مخدرات المتهم بقتل أحمد حسن رزق مقاول بمنطقة السلام عقب مطالبته له واصدقائه بعدم تدخين المخدرات أمام المسجد وأسفل منزله
شاهد .. تطهير السجون وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية
واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.
الداخلية: ضبط 6225 شخصا خالفوا قرار حظر التجول خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.