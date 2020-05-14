أخبار الحوادث.. القبض على فتاة التيك توك مودة الأدهم.. ضبط 6225 شخصا خالفوا قرار حظر التجول

نشرت الأجهزة الأمنية دوريات أمنية وأكمنة ثابتة لتنفيذ قرار حظر التجول على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى البلاد، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات.

مودة الأدهم من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور

الحرب على فيديوهات التحريض على الفسق والفجور التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات مثل التيك توك وانستجرام وغيرها من البرامج الأخرى، على رأس قائمة مباحث الآداب.. اليوم القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم، بسبب فيديوهات على تطبيق التيك توك.





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